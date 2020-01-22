Sivas'ta 128 köy yolu ulaşıma kapandı
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Sivas'ta 128 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta kar yağışı sebebiyle 276 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

22.01.2020 09:44 | Son Güncelleme: 22.01.2020 09:49
Sivas'ta 128 köy yolu ulaşıma kapandı

'ta kar yağışı sebebiyle 276 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.


Kent genelinde 128 köy yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Divriği'de 15, 'da 2, Gemerek'te 2, Gürün'de 38, Hafik'te 5, İmranlı'da 21, Kangal'da 7, Suşehri'nde 5, Şarkışla'da 7, 'de 15 ve Zara'da 11 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. - SİVAS

Kaynak: İHA
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