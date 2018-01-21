Sivas'ta 125 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı

Sivas'ta olumsuz hava şartları nedeniyle 125 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre kar yağışı nedeniyle merkezde 6, Doğanşar'da 5, Gürün'de 18, Hafik'te 15, İmranlı'da 28, Kangal'da 14, Koyulhisar'da 1, Suşehri'nde 3 ve Zara'da ise 35 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. - SİVAS