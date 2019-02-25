Sivas'ta 120 Bekçi Göreve Başladı

Sivas'ta mahallelerin ve çarşının güvenliğini sağlayacak 120 bekçi, 40 günlük hizmet içi meslek eğitiminin ardından göreve başladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 25 yılı aşkın bir süre sonra geri dönen bekçiler, vatandaşa huzur ve güven sağlayacak.

Bu kapsamda "1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçileri Yemin Töreni", Sivas Emniyet Müdürlüğünde yapıldı.

Törene, Sivas Valisi Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ve İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu katıldı.

Bekçilerin yemin töreninde konuşan Vali Ayhan, mesleklerine yeni başlayan bekçilerle olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Bekçilerin emniyet kuvvetlerine güç katacağını aktaran Ayhan, "Bekçilerin devletimize ve toplumumuza faydası tartışılmaz. İçişleri Bakanlığı daha önce ki bir teşkilatı kendi iç bünyesinde çok iyi kurguladı. Güçlü bir bakanlığımız var. Her zaman devletimizin yanında olacağız ve ülkemizin çıkarlarını gözeteceğiz. Başka bir yapıya hizmetkar olmak bizim fıtratımıza ve ruhumuza uygun değil. Bu yolda devletin adamı olarak yürümenizi istiyorum. Bu milletin sadık hizmetkarı olun. Değerlerinizin adamı olun, diğerlerinin adamı olmayın. Rabbim bu yolda hayırlı hizmetler yaparak yürümeyi nasip etsin." ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ise bekçilik teşkilatı hakkında bilgiler vererek, bekçiliğin Osmanlı döneminde kurulduğunu ve bugünlere kadar geldiğini aktardı.

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararlar ile bekçilik teşkilatına yeniden önem verildiğini anlatan Aydoğan, "Sokağa egemen olunması ve gece meydana gelebilecek olaylara karşı suçların önlenmesinde bekçilerimizin güvenlik hayatına kazandırılması çok önemli bir adım. Bekçilik uygulaması konusunda halkımızdan olumlu tepkiler alıyoruz. Bekçilik mesleğine başlayan arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA