Sivas'ta 118 Motosiklete 123 Bin Lira Ceza

Sivas'ta 118 motosiklete, 123 bin 428 lira para cezası uygulandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işlemeye meyilli şahısların caydırılması, aranan ve çalıntı motosikletlerin yakalanması amacıyla motosikletlere yönelik uygulama yapıldı.



Uygulamada il merkezinde 147 personel, 26 ayrı uygulama noktasında 229 kişiyi sorguladı. Kontrol edilen 308 motosikletten 54'ü tescilsiz çıktı. 64 motosiklet trafikten men edildi, 72 motosiklete de 71 bin 261 lira cezai işlem uygulandı.



İlçelerde 98 personelin 26 noktada yaptığı uygulamalarda ise 225 kişi sorgulandı, 133 motosiklet kontrol edildi. 46 motosiklete 52 bin 167 lira cezai işlem uygulandı.