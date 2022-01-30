Sivas'ta 118 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
AA, Serhat Zafer - Güncel
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Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 118 köy yolu ulaşıma kapandı.
SİVAS (AA) - Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 118 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 118 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kapalı yolların açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Yol açma çalışmasında ekipler, hastalık, doğum ve ölüm gibi olaylara öncelik veriyor.
AA / Serhat Zafer - Güncel