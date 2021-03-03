Sivas'ta 114 bin öğrenci yüzü yüze eğitime başladı

Sivas'ta yeni kontrollü normalleşme süreciyle 650 okulda 114 bin öğrenci yüz yüze eğitime başladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan, Şehit Faruk Aydoğdu Ortaokulu ile Sivas Fen Lisesi'ni ziyaret ederek, öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Sınıfları gezen ve öğrencilerle sohbet eden Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, salgın sürecinde uzun süre okullarından uzak kalan öğrencilere tavsiyelerde bulunarak derslerinde başarılar diledi.

Ayhan, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen yerlerin başında eğitim kurumlarının geldiğini belirterek, kısıtlamaların kaldırılmasının ardından öğrencilerin okullarına kavuştuğunu ve bunun mutluluğunu hep beraber yaşadıklarını aktardı.

Eğitim-öğretimin yeniden başlamasında alınan tedbirlerin ve vatandaşların gösterdiği hassasiyetin etkili olduğunu vurgulayan Ayhan, "Rehavete kapılmadan, dün olduğu gibi bugün de yarın da aynı duyarlılıkla, hassasiyetle tedbirlerin kararlıkla devam etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin salgın sürecinden çok etkilendiğini ve 1 yıldır da uzaktan eğitim aldıklarını belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"Eğitimin niteliği, çocuklarımızın öğretmenleriyle buluşması ve okullarında geçirdiği zamana bağlıdır. Sivas'ta tüm okullarımızda tedbirleri en iyi şekilde aldık. Diğer yandan her okulumuz hijyen şartlarına uygun bir şekilde 'Okulum Temiz' belgesini aldı. Bizler de eğitim-öğretime başlayan okullarımızı ziyaret ederek iyi ders dileklerimizi iletiyor, hem de varsa bir eksiklik yerinde tespit ediyoruz. Kısıtlamaların yeniden uygulanmaması için hepimize büyük görevler düşüyor. Dikkatli olacağız, Türkiye'nin geleceği olan çocuklarımız bizlere emanet. Tedbirlere uyalım ve maviyi yakalayalım."

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise okulların açılmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Sivas, 1 Mart'ta başlayan normalleşme sürecine en güzel şekilde hazırlandı. Edindiğimiz tecrübelerle daha sağlıklı bir süreç geçireceğimize inanıyorum. Bugün öğrencilerimizi ziyaret ederek, onların heyecanına ortak olduk. Öğretmenlerimize de gösterdikleri fedakarlıktan dolayı teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer