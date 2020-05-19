Sivas'ta, 112 yıllık tarihi jandarma binası restore ediliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivas'ta, 112 yıllık tarihi jandarma binası restore ediliyor

Sivas'ta, 112 yıllık tarihi jandarma binası restore ediliyorSİVAS'ta Selçuklu Osmanlı ve Cumhuriyet döneminden eserlerin yer aldığı adeta Açık hava müzesi konumunda bulunan Sivas Tarihi Kent Meydanı düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Sivas'ta, 112 yıllık tarihi jandarma binası restore ediliyor
19.05.2020 18:08 | Son Güncelleme: 19.05.2020 18:08

Sivas'ta, 112 yıllık tarihi jandarma binası restore ediliyor

SİVAS'ta Selçuklu Osmanlı ve Cumhuriyet döneminden eserlerin yer aldığı adeta Açık hava müzesi konumunda bulunan Sivas Tarihi Kent Meydanı düzenleme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda 1908 yılında yaptırılan Tarihi Jandarma Binasının restorasyon çalışmaları sürüyor. Selçuklu Osmanlı ve Cumhuriyet döneminden eserlerin yer aldığı tarihi kent meydanında düzenleme çalışmaları devam ediyor. Sivas Belediyesi tarafından daha önce kent meydanı çevresindeki binaların tarihi dokuya uygun hale getirilerek cephe giydirilmesi yapılmıştı. Ardından meydandaki askeri lojmanlar ve Halk Eğitim Merkezi de yıkılarak meydan genişletme çalışmasına dahil edildi. Son olarak eski Numune Hastanesi'nin ve 27 Haziran Öğretmenler Parkı'nın bulunduğu alanlarda meydan projesine dahil edilerek çalışmalara başlandı. Kente 1908 yılında Vali Reşit Akif Paşa zamanın Jandarma Dairesi olarak yaptırılan binanın da restorasyon çalışmaları sürüyor. Tarihi Jandarma binası olarak bilinen yapının restorasyon çalışmalarını Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı.

'DÜNYANIN EN İYİ MEYDANI OLACAK'

Vali Salih Ayhan kent meydanının daha da kimlikli hale gelmesi daha da genişlemesi açısından da güzel bir proje yürütüldüğünü belirterek, "Tarihi Jandarma binamız kullanım şekliyle verilecek fonksiyonla birlikte tamamlandığında vatandaşlarımıza açık bir şekilde hizmet verecek. İlerleyen dönemde burayla ilgili öğretmenevi belediye binamızla ilgili de ortak bir çalışma içerisine gireceğiz. Ancak asıl olan buranın, meydanın daha anlamlı hale gelmesi için genişletme çalışması yapılacaktır. Türkiye'nin en iyi meydanı inşallah dünyanın en iyi meydanı Sivas tarihi kent meydanı olacak. Ben restorasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tarihi eserlerimizi muhafaza edeceğiz tarihi eserlerimizi var edeceğiz ve gelecek kuşaklarla buluşturacağız. Sivil toplum kuruluşlarımızın vatandaşlarımızın da hassasiyetlerini alıyoruz. Bu süreci kurumsal bir altyapıya ve hukuki bir zemine oturtarak süreci yönetiyoruz bu konuda vatandaşlarımız kaygılanmasın mutlaka makul ve meşru olan her şeyi dikkate aldığımızı da sizler aracılığıyla duyurmak istiyorum" dedi.

'YENİ NESİLLERE AKTARILACAK BİR EMANET OLARAK GÖRÜYORUZ'

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, "Projelendirme çalışmalarımız devam ediyor. Orduevi projesiyle birlikte şu anda içinde bulunduğumuz tarihi Jandarma binamızın arka tarafında bulunan lojmanların yerine de TOKİ tarafından yeni lojmanlar yapılacak. Bizler de bu lojmanlarımızı yıkarak kent meydanımıza kazandırmayı amaçlıyoruz. Tarihi Jandarma Binamızda da restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de ortak akılla şehrimizin menfaatine olacak şekilde kullanıma açılarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Tarihi kent meydanı düzenlemesi kapsamında 27 Haziran Parkı ve eski Numune Hastanemizin yeriyle ilgili Millet Bahçesi yapılması hususunda TOKİ ile birlikte proje çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 70 bin metre karelik bir alanı tekrar şehrimize kazandıracağız. Bir bütün olarak düşündüğümüz zaman ortak hedef doğrultusunda bu şehre daha nasıl büyük değer kazandırırız, bunun telaşı heyecanı içerisindeyiz. Bu şehri yeni nesillere aktarılacak bir emanet olarak görüyoruz ki bu emanete de sahip çıkarak, daha da güzelleştirerek yeni döneme aktarmak adına Türkiye'nin ve dünyanın en güzel meydanlarından birisi olan bu meydanı bir bütün olarak düzenleyip etap etap yapacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Haber
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı Haber
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine 'Günlerce ağladım, sıra sende' notuyla 1 ton soğan gönderdi Haber
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir Haber
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşı denemeleri başarısız oldu
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşı denemeleri başarısız oldu
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Meksika'da koronavirüse benzetilen dolu taneleri şaşkınlığa neden oldu
Meksika'da koronavirüse benzetilen dolu taneleri şaşkınlığa neden oldu
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
Siyasilerden 19 Mayıs mesajları! Hangi lider, ne mesaj paylaştı?
Siyasilerden 19 Mayıs mesajları! Hangi lider, ne mesaj paylaştı?
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı
Aksaray'da freni boşalan traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti
Aksaray'da freni boşalan traktörün altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi
Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu
Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu
Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor
Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor
Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim
Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim
Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı
Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Fransız gazeteci Manu Lonjon, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Dirk Kuyt ile görüştüğünü yazdı
Fransız gazeteci Manu Lonjon, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Dirk Kuyt ile görüştüğünü yazdı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Ekmek dağıtan fırıncılara kurşun yağdıran saldırgan teslim oldu
Ekmek dağıtan fırıncılara kurşun yağdıran saldırgan teslim oldu
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti
ABD'de karantina kuralını hiçe sayan aile, kızlarına mezuniyet balosu düzenledi
ABD'de karantina kuralını hiçe sayan aile, kızlarına mezuniyet balosu düzenledi
ABD'de 19 Mayıs tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle 1068 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 19 Mayıs tarihinde koronavirüs salgını nedeniyle 1068 kişi hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Süreyya Önder Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mehmet Cahit Turhan
Magazin Onur Saylak Tuba Büyüküstün Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Neymar Hasan Şaş Fatih Terim Ivan Obradovic Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Haziran 19 Mayıs Fenerbahçe Çin Halk Cumhuriyeti
Şu an buradasınız: Sivas'ta, 112 yıllık tarihi jandarma binası restore ediliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 18:08:55. #1.14#
title