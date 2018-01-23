Sivas'ta 108 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı

Sivas'ta olumsuz hava şartları nedeniyle 108 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre kar yağışı nedeniyle merkezde 2, Divriği'de 4, Gürün'de 45, Hafik'te 2, İmranlı'da 11, Kangal'da 10, Koyulhisar'da 4, Yıldızeli'nde 20 ve Zara'da ise 10 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - SİVAS