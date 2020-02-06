Sivas'ta 106 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor
Sivas'ta kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.
06.02.2020 09:34 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:34
Sivas'ta kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle 106 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ekipler, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 6 dozer, 26 destek aracı, 24 yükleyici ve 9 kar bıçaklı kamyonla karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan, il merkezinde de zaman zaman fırtına etkili oluyor.
Kaynak: AA