Sivas'ta 1058 kişi aynı anda halay çekti

SİVAS Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında bu yıl birincisi düzenlenen Gardaşlık Festivali'nde 1058 kişi davul, zurna eşliğinde Sivas Ağırlaması halayı çekti.

Sivas'ta 5-6 Ağustos tarihleri arasında Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ve diğer kamu kurumlarının katkılarıyla düzenlenen Gardaşlık Festivali kapsamında 'Gardaşlık Yürüyüşü' düzenlendi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı yürüyüş sırasında Sivas Belediyesi tarafından '58' pare top atışı yapıldı. Tren Garından başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanında sona erdi. Yürüyüşün ardından meydanda toplanan 1058 kişi davul ve zurna eşliğinde yaklaşık 20 dakika Sivas Ağırlaması Halayı çekti. Halay sırasında renkli görüntüler oluştu. Halayın ardından meydanda toplanan vatandaşlar da Sivas yöresine ait halaylar çekerek doyasıya eğlendi.

Sivas'ın bugün çok güzel olduğunu söyleyen Sivas Valisi Salih Ayhan,"Sivas güzelliği, derinliği, felsefesi, kültürü olağanüstü harika biz bunu ortaya çıkardığımızda gördük ki milletimizde bunun farkediyor ve anlıyorlar. Kongremizin 100'üncü yılı o kadar anlamlı oldu ki Sivas kendisini yeniden keşfetti. Selçuklu'nun kalbi olan, Osmanlı'nın vicdanı olan, Cumhuriyet'in aklı olan bu güzel şehire bu ülkenin çok ihtiyacı var. Çünkü bu ülkenin harcı, bu ülkenin çimentosu olan bu il birlik ve beraberliğini devam ettirdikçe sırtı yere gelmeyecektir" dedi. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise ilk kez böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, "Hep birlikte Sivas olarak bir ve beraber olduğumuz zaman ben inanıyorum ki bu güzel organizasyonlar ileri ki yıllarda kurumsallaşarak devam edecektir" diye konuştu. Festivale katılan Sivaslılar da düzenlenen etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek mutlu olduklarını söyledi. Etkinlikler yarın akşam düzenlenecek olan Serdar Ortaç ve Pınar Dağdelen konseri ile sona erecek.

Kaynak: DHA