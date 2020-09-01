Sivas'ta 102 sikke ele geçirildi
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Sivas'ta 102 sikke ele geçirildi

Sivas'ın Suşehri ilçesindeki bir araçta 102 sikke bulundu.

Sivas'ta 102 sikke ele geçirildi
01.09.2020 12:01 | Son Güncelleme: 01.09.2020 12:20

Sivas'ın Suşehri ilçesindeki bir araçta 102 sikke bulundu.

Suşehri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser satacaklarını belirledikleri C.D. (37) ve E.Y'nin (32) içinde bulunduğu aracı ilçe girişinde durdurdu.

Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 102 sikke, 2 ok başı ve yüzük ile kurusıkı tabanca ve 49 mermi ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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