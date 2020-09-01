Sivas'ta 102 sikke ele geçirildi Sivas'ın Suşehri ilçesindeki bir araçta 102 sikke bulundu.

Sivas'ın Suşehri ilçesindeki bir araçta 102 sikke bulundu.

Suşehri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser satacaklarını belirledikleri C.D. (37) ve E.Y'nin (32) içinde bulunduğu aracı ilçe girişinde durdurdu.

Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 102 sikke, 2 ok başı ve yüzük ile kurusıkı tabanca ve 49 mermi ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.

Kaynak: AA