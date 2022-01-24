Sivas'ta 1008 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor
AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 1008 köy yolu ulaşıma kapandı.
SİVAS (AA) - Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 1008 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 1008 koy yoluna ulaşım sağlanamıyor.
Kapalı yolların açılması için 93 araç ve 136 personelle çalışmalar sürdürülüyor.
Yol açma çalışmasında ekipler, hastalık, doğum ve ölüm gibi olaylara öncelik veriyor.
AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri