Sivas'ta 1003 şükür kurbanı kesildi
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Sivas'ta 1003 şükür kurbanı kesildi

SİVAS'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında normalleşme süreciyle birlikte camilerin yeniden açılması dolayısıyla 1003 şükür kurbanı kesildi.

Sivas'ta 1003 şükür kurbanı kesildi
29.05.2020 12:30 | Son Güncelleme: 29.05.2020 12:33

SİVAS'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında normalleşme süreciyle birlikte camilerin yeniden açılması dolayısıyla 1003 şükür kurbanı kesildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 18 Mart'ta ibadete kapatılan camiler, normalleşme süreciyle maske takılarak ve sosyal mesafe kurallarına uyularak yeniden açılıyor. Türkiye genelinde olduğu gibi Sivas'ta da camilerin yeniden açılması nedeniyle Sivas Belediyesi ve İl Müftülüğü tarafından merkez ve ilçelerdeki tüm camilerde 1003 şükür kurbanı kesildi. Mahmut Dökmetaş Camii'nde düzenlenen programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ve İl Müftüsü Yusuf Akkuş katıldı.

Vali Salih Ayhan, camilere tekrar kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Rabbimize şükür olsun. Yaklaşık 2 aydır camilerimizden uzaktık. Camilerimiz hüzünlüydü. Bizler hüzünlüydü. Hakikaten bu toprakları bin yıldır toprak yapan bizim inaçlarımız, değerlerimiz, sözümüz, kültürümüz yaşam gayemizdir. Bunun da kıymetini bu iki aylık zaman zarfında öğrenmiş olduk" d,ye konuştu.Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise İstanbul'un Fethi'nin 567'nci yıl dönümüyle birlikte normalleşme süreciyle camilerin yeniden ibadete açıldığını belirterek, "Halk sağlığı için camilerin ibadete kapatılmasından sonra artık belli vakit namazlarında camilerimize tekrar kavuşuyoruz" dedi.

İl Müftüsü Yusuf Akkuş'ın duasının ardından tekbirlerle şükür kurbanlarının kesimi yapıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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