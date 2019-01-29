Sivas'ta 100 Köye Konak Yapılacak

Sivas'ta Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 5 bin köy konağı projesi kapsamında 100 köye konak yapılacak.

Sivas Valisi Salih Ayhan, kamu, kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Vali Ayhan, İlBank A.Ş. Sivas Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek, kurumun çalışmaları hakkında Bölge Müdürü Harun Cesur'dan bilgi aldı.

2002 yılından bugüne kadar kamu kuruluşlarına 1 milyar 100 milyon TL ödenek tahsis edildiğini ifade eden Bölge Müdürü Cesur, kurum olarak Sivas genelinde 350 milyon TL tutarında devam eden yatırımlarının olduğunu söyledi.

Vali Salih Ayhan ise, kredi finansmanının yanı sıra hibe programlarıyla da İlBank'ın kamu kuruluşlarına ciddi katkıları olduğunu ifade etti. Sivas İl Özel İdaresinin birçok yatırımına İlBank'ın destek verdiğine dikkat çeken Ayhan, bölge müdürlüğünün Sivas'ta bir katma değer oluşturduğunu kaydetti.

Ayhan, belediyeler ve özel idarelerin en büyük paydaşının İlBank A.Ş. olduğunu belirterek, "İlBank A.Ş. sağladığı finansal destekle kurumlarımıza önemli katkı sağlamaktadır. Sunulan kaynaklarla ileriye dönük nitelikli işler yapmak en büyük hedefimizdir. Bundan sonra daha üst ölçekle, ilimizin alt ve üst yapısına hep beraber katkı sunmaya çalışacağız." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 5 Bin Köy Konağı projesine de değinen Ayhan, tarih ve kültür şehri Sivas'ta projeden faydalanmak için 100 adet köyün planlamasının yapıldığını dile getirdi.

Köylerin dokusuna ve ruhuna uygun köy odaları yapacaklarını anlatan Vali Ayhan, "Kısa süre önce Sivas Valiliği olarak köy odası sohbetlerini başlattık. Bu projemiz gayet beğenildi, vatandaşlarımızdan da olumlu güzel tepkiler alıyoruz. Tarihi bir mekanda, o köyün derinliğini bugünlere aktarmaya çalışıyoruz. Bakanlığımızın bu yeni projesiyle köylerimize ayrı bir heyecan katacaktır."ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İHA