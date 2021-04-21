Sivas'ta 100 kişinin istihdam edileceği eldiven fabrikasının temeli atıldı
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Sivas'ta 100 kişinin istihdam edileceği eldiven fabrikasının temeli atıldı

Sivas'ta 100 kişinin istihdam edileceği eldiven fabrikasının temeli atıldı
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ta 4 bin metrekare alanda 100 kişinin istihdam edileceği eldiven fabrikasının temeli düzenlenen törenle atıldı.

Sivas'ta 4 bin metrekare alanda 100 kişinin istihdam edileceği eldiven fabrikasının temeli düzenlenen törenle atıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk ve en büyük kam mili üretim tesisi olan, yurt içi ve dışında 16 araç üreticisine satış yapan ve 46 ülkenin yedek parça piyasasına kam mili ihraç eden ESTAŞ, kente yeni bir yatırım daha kazandırıyor.

ESTAŞ'ın 4 bin metrekare alanda 100 kişinin istihdam edileceği eldiven fabrikası için temel atma töreni düzenlendi.

Vali Salih Ayhan, programda yaptığı konuşmada, firmanın zamanın ruhuna uygun bir şekilde Türkiye'nin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yatırım yaptığını belirtti.

Vizyon ile söylemi bütünleştiren kurumların başında ESTAŞ'ın geldiğini aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Şehrimizin hedefleri var, hayalleri var. Bir de 2019 yılında çıktığımız Cumhuriyet'in 100. yılına doğru '100 Üretim ve İstihdam Kapısı' rotasıyla hedeflerimize bir bir ulaşmaya başladık. Salgına rağmen 1. OSB'de 10 bine yakın personel çalışıyor. 2023 yılında 500 milyon dolar ihracatı olan Sivas'a kavuşacağız."

Ayhan'ın konuşmasının ardından dualar eşliğinde yeni fabrikanın temeli atıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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