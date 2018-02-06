Sivas'ta 10 Yabancı Uyruklu Yakalandı
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Sivas'ta 10 Yabancı Uyruklu Yakalandı

Sivas'ta yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 10 yabancı uyruklu yakalandı.

Sivas'ta 10 Yabancı Uyruklu Yakalandı

Sivas'ta yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 10 yabancı uyruklu yakalandı.


Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sivas- Erzincan karayolundaki kontrol noktasında, Erzurum plakalı taksiyi durdurdu.

Takside, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6 Afganistan uyruklu bulunduğu belirlendi. Aynı yerde durdurulan Erzurum plakalı başka takside de 4 Afganistan uyruklu daha yakalandı.

Polis ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçundan taksi sürücülerini gözaltına aldı, araçlara el koydu.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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