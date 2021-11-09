Sivas'ta "10 Kasım" mesajları

SİVAS (AA) - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ile çeşitli kurum ve kuruluşlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajına, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 83. sene-i devriyesinde rahmetle yad ediyorum." şeklinde başlayan Bilgin, Atatürk'ün, adını tarihe nakşettirmiş kahraman bir asker, büyük bir devlet adamı olduğuna vurgu yaptı.

Bilgin, şunları kaydetti:

"Gazi Paşa, bu ülkenin ve milletimizin ortak değerlerinden biridir. Onun hatırasına sahip çıkmak, bağımsızlığımıza, vatanımıza, bayrağımıza, Cumhuriyete ve ülkemizin bin yıllık medeniyet birikimine, Kurtuluş Savaşı ruhuyla sahip çıkmayı gerektirir. Bu düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve tüm ecdadımızı şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun."

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız da "Milli Mücadele'mizin Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk, hayatını milletinin bağımsızlığına adamış, ülkemizin içinde bulunduğu bütün imkansızlıklara rağmen milletimizden aldığı güç ve destekle 'Benim en büyük eserim.' dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur." ifadelerini kullandı.

Yıldız, mesajına şöyle devam etti:

"Onun, Cumhuriyet'i kurmasında en büyük emeli, Türk milletinin, çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne ulaşması ve ilelebet varlığını sürdürmesidir. İleri görüşlülüğü, devlet liderliğindeki üstün kabiliyeti, ilme ve fenne verdiği değer ise Mustafa Kemal Atatürk'ü dünyanın sayılı liderlerinden biri yapmıştır. Büyük Önder'in ve kahraman ecdadımızın bizlere emaneti olan cennet vatanımızı tıpkı onlar gibi canla başla korumalı bizden sonraki nesillere emaneti devretmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, vatanı uğruna canlarını feda etmiş aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyoruz."

SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ise Türk milletinin bağımsızlığına olan düşkünlüğünü dile getiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya tarihinin istisna şahsiyetlerinden birisi olduğuna dikkati çekti.

Kendisi ebediyete irtihal etmiş olsa bile fikirleri ve duygularının Türk milletinin kalbinde yaşadığını, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkma idealiyle kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin de ilelebet payidar kalacağını aktaran Kul, "Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fikret Ünsal da mesajında, "Cumhuriyetimizin Kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği ilkeler ışığında mücadelemize devam ediyoruz. Güzel ülkemizin kurucusu, Cumhuriyetimizin banisi, Büyük Önder Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 83'üncü yıl dönümünde sevgi, saygı, minnet, gurur ve şükranla anıyoruz. Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olma özelliğini hiçbir zaman yitirmeyecektir. O, benzeri olmayan bir devlet adamı idi." ifadelerine yer verdi.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal ile Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu da yayımladıkları mesajla Atatürk'ü rahmet, minnet ve şükranla andıklarını kaydetti.

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