Sivas'ta 10 Bin Kişi, 'Zeytin Dalı Harekatı'na Destek İçin Yürüdü

Sivas'ta Memur-Sen Sivas İl Temsilciliği öncülüğünde, 54 Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı ' Zeytin Dalı Harekatı'na destek için yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlere destek amacıyla Sivas'ta yürüyüş düzenlendi. Devlet Hastanesi önünden toplanan yaklaşık 10 bin kişilik grup, ellerinde bayraklarla, slogan atarak İnönü Bulvarı üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sonrası STK'lar adına açıklama yapan Memur-Sen Sivas İl Temsilcisi Efe Zileli, Vatanımızın bekası ve selameti için Afrin'de teröre karşı Zeytin Dalı Harekatı gerçekleştiriliyor. Harekatın 29'ncu günündeyiz. 'Beklemesinler' diyerek cepheye koşan yiğitlerimizin kimi şehitlik makamına, kimi gazilik mertebesine ulaştı. Operasyonunun başlangıcından bugüne kadar 'düğüne gidiyoruz' diyen 31 yiğidimizi şehadete uğurladık. Hepimiz biliyoruz ki bu aziz vatanın topraklarında, dünyanın bu en kıymetli coğrafyasında yine bu kadim tarihimizde olduğu gibi ve yine tabiri caizse yedi düvele karşı milletimizle birlikte var olmanın, ayakta durmanın, hakkın, hukukun ve adil bir dünyanın savaşını vermekteyiz. Atalarımızdan bizlere kutlu bir emanet olarak miras kalan Anadolumuz dini, dili, rengi, ırkı, ne olursa olsun bütün mağdurların, bütün mazlumların son durağı olma haline gelmiştir. Şefkatli kucağını tüm mazlum kardeşlerimize, tüm mazlum insanlara açmış durumdadır dedi.

Açıklamanın ardından Fetih Suresi okunarak, hep birlikte dua edildi.