Sivas'ta 10 bin 710 kişiye nakdi yardım Sivas'ta Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 10 bin 710 kişiye 1000'er lira nakdi destek ödemesine başlandı.

Sivas'ta Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 10 bin 710 kişiye 1000'er lira nakdi destek ödemesine başlandı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde 2. faz ödemeleri vatandaşların evlerinde ödeniyor.

İl merkezinde 6 bin 626 olmak üzere toplamda 10 bin 710 kişiye 1000'er lira ödeme yapılacak.

Emniyet, jandarma ve PTT aracılığıyla yapılan ödemeler, en kısa zamanda tamamlanarak 3. faz ödemeler için de kayıt oluşturulacak.

Kaynak: AA