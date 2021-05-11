Sivas'ta 1 yılda 101 akraba evliliği yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas'ta 1 yılda 101 akraba evliliği yapıldı

Sivas'ta 1 yılda 101 akraba evliliği yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK); illere göre akraba evliliği yapmış bireylerin sayısı ve toplam evli bireylerin içindeki oranı açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK); illere göre akraba evliliği yapmış bireylerin sayısı ve toplam evli bireylerin içindeki oranı açıkladı.

Buna göre Sivas'ta 2020 yılında evlenen çiftlerin sayısı 3 bin 493 olurken akraba evliliği sayısı ise 101 olarak kayıtlara geçti. Akraba evliliği oranı Türkiye'de yüzde 3,8 iken Sivas'ta yüzde 2,9 olarak tespit edildi.

Sivas'ta son verilere göre evli birey sayısı 312 bin 170 olurken akraba evliliği yapmış birey sayısı ise 25 bin 663 olarak açıklandı. Akraba evliliği yapmış birey sayısının toplam evli birey sayısına oranı yüzde 8,2 olarak kayıtlara geçti.

Rakamların resmi nikahla yapılan evliliklere ait olduğu, akraba evliliği olarak birinci derecede kuzenler ile yapılan evliliklerin kapsandığı, yabancıların kapsama alınmadığı belirtildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ali Babacan Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop
Magazin Özcan Deniz Acun Ilıcalı Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Diego Arda Turan Fatih Terim Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sivas'ta 1 yılda 101 akraba evliliği yapıldı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 11:24:19. #1.16#

title