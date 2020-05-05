Sivas'ta 1 milyon 348 bin 512 maske dağıtıldı

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son 1 haftada kent sakinlerine 1 milyon 348 bin 512 maske dağıtımı yapıldı.

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son 1 haftada kent sakinlerine 1 milyon 348 bin 512 maske dağıtımı yapıldı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, valilik tarafından özenle paketlemeleri yapılan 623 bin 512 maskenin vatandaşlara ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen 725 bin maskenin son 1 haftada eczaneler aracılığıyla halka ücretsiz daıtıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA