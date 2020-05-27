Sivas'ta 1 milyon 147 bin maske ücretsiz dağıtıldı Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 milyon 147 bin 750 ücretsiz maske dağıtıldığı bildirildi.

Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 milyon 147 bin 750 ücretsiz maske dağıtıldığı bildirildi. Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüsle mücadele kapsamında bugüne kadar 1 milyon 147 bin 750 maskenin dağıtımının gerekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, vatandaşların bundan sonra maskelerini eczane ve marketlerden temin edebilecekleri de hatırlatıldı. İl Hıfzısıhha Kurulu kentteki kamusal alanlarda maske kullanmayı zorunlu hale getirmişti. Kaynak: AA