Sivas'ta 1 köyün karantina uygulaması kaldırıldı
SİVAS'ın Gürün ilçesine bağlı Kaynarca köyünde uygulanan kornonavirüs karantinası, sosyal izolasyonun sağlanmasıyla kaldırıldı.
15.09.2020 18:19 | Son Güncelleme: 15.09.2020 18:23
SİVAS'ın Gürün ilçesine bağlı Kaynarca köyünde uygulanan kornonavirüs karantinası, sosyal izolasyonun sağlanmasıyla kaldırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, "Covid-19 salgınının yayılarak vatandaşlarımızı tehdit etmesini engellemek ve köylerimizin sosyal izolasyonuna geçmelerini sağlamak üzere Gürün ilçesine bağlı Kaynarca köyünde uygulanan karantina kaldırılmıştır" denildi.
Kaynak: DHA