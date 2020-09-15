Sivas'ta 1 köyün karantina uygulaması kaldırıldı SİVAS'ın Gürün ilçesine bağlı Kaynarca köyünde uygulanan kornonavirüs karantinası, sosyal izolasyonun sağlanmasıyla kaldırıldı.

SİVAS'ın Gürün ilçesine bağlı Kaynarca köyünde uygulanan kornonavirüs karantinası, sosyal izolasyonun sağlanmasıyla kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Covid-19 salgınının yayılarak vatandaşlarımızı tehdit etmesini engellemek ve köylerimizin sosyal izolasyonuna geçmelerini sağlamak üzere Gürün ilçesine bağlı Kaynarca köyünde uygulanan karantina kaldırılmıştır" denildi.

Kaynak: DHA