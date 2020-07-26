Sivas'ta 1 köyde karantina uygulaması kaldırıldı
SİVAS'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Geynik köyünde uygulanan koronavirüs karantinası kaldırıldı.
26.07.2020 13:03 | Son Güncelleme: 26.07.2020 13:49
SİVAS'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Geynik köyünde uygulanan koronavirüs karantinası kaldırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz ilçesi Yıldızeli ilçesi Geynik köyünde uygulanan karantina sonrasında sosyal izolasyonun sağlandığından bugün itibariyle karantinanın kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi. Kent genelinde 6 köyde karantina uygulaması ise devam ediyor.
Kaynak: DHA