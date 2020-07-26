Sivas'ta 1 köyde karantina uygulaması kaldırıldı SİVAS'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Geynik köyünde uygulanan koronavirüs karantinası kaldırıldı.

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Geynik köyünde uygulanan koronavirüs karantinası kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz ilçesi Yıldızeli ilçesi Geynik köyünde uygulanan karantina sonrasında sosyal izolasyonun sağlandığından bugün itibariyle karantinanın kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi. Kent genelinde 6 köyde karantina uygulaması ise devam ediyor.

Kaynak: DHA