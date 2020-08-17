Sivas'ta 1 köyde karantina süresi uzatıldı SİVAS'ın Doğanşar ilçesine bağlı Yavşancık köyünde, 14 gündür uygulanan karantina, 1 hafta uzatıldı.

SİVAS'ın Doğanşar ilçesine bağlı Yavşancık köyünde, 14 gündür uygulanan karantina, 1 hafta uzatıldı.

Doğanşar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgınının kontrolü açısından 4 Ağustos'ta, 14 gün karantinaya alınan Yavşancık köyünde, karantina süresi sosyal izalasyonun tam olarak sağlanması için 25 Ağustos tarihine kadar 1 hafta uzatılmıştır" denildi.

Kaynak: DHA