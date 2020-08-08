Sivas'ta 1 köyde karantina kaldırıldı SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Yıldızeli ilçesine bağlı Aşağıçakmak köyündeki karantina, sosyal izolasyonun sağlanmasıyla kaldırıldı.

SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Yıldızeli ilçesine bağlı Aşağıçakmak köyündeki karantina, sosyal izolasyonun sağlanmasıyla kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Covid-19 salgınının yayılarak vatandaşlarımızın tehdit etmesini engellemek ve köylerimizin sosyal izolasyonuna geçmelerini sağlamak üzere karantina altına alınan Yıldızeli ilçesine bağlı Aşağıçakmak köyünde uygulanan karantina kaldırılmıştır" denildi.Kent genelinde 7 köyde ve 1 mahallede karantina devam ediyor.

Kaynak: DHA