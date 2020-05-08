Sivas'ta 1 köyde Covid-19 karantinası kaldırıldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alınan Sivas'ın Doğanşar ilçesi Sarısuvat köyünde karantina gece yarısı sona erecek.

Korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alınan Sivas'ın Doğanşar ilçesi Sarısuvat köyünde karantina gece yarısı sona erecek.

Konuyla ilgili Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Doğanşar ilçesi Sarısuvat köyünde uygulanan Karantina sonrasında sosyal izolasyon sağlandığından, 08 Mayıs 2020 tarih ve saat 23: 59 itibariyle karantinanın kaldırılmasına karar verilmiştir "ifadelerine yer verildi. - SİVAS

Kaynak: İHA