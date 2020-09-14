Sivas'ta 1 köy karantinaya alındı, 2 köyde ise kaldırıldı
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Sivas'ta 1 köy karantinaya alındı, 2 köyde ise kaldırıldı

SİVAS'ın Gürün ilçesine bağlı Güneş köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'sosyal izolasyonun sağlanması' amacıyla karantinaya alındı.

Sivas'ta 1 köy karantinaya alındı, 2 köyde ise kaldırıldı
14.09.2020 16:19 | Son Güncelleme: 14.09.2020 16:23

SİVAS'ın Gürün ilçesine bağlı Güneş köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'sosyal izolasyonun sağlanması' amacıyla karantinaya alındı.

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Gürün ilçesi Güneş köyü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca karantinaya alınarak, köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır" denildi.Yıldızeli ilçesine bağlı Çöte ve Aşağı Subaşı köylerinde, uygulanan karantina ise yeni vakalara rastlanmaması üzerine kaldırıldı.


Kaynak: DHA

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