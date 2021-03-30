Sivas'ta 1 köy, karantinaya alındı

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kerimmümin köyü, koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle karantinaya alındı.

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kerimmümin köyü, koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerimizin sosyal izolasyona geçmesini sağlamak üzere Yıldızeli ilçesi Kerimmümin köyü için İlçe Hıfzısıhha Kurulunca karantina kararı alınarak, 30.03.3021 tarihi saat 18.00 itibariyle köye giriş ve çakışlar yasaklanmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin