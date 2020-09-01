Sivas'ta 1 köy karantinaya alındı
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Sivas'ta 1 köy karantinaya alındı

SİVAS'ın Gürün ilçesine bağlı Kaynarca köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'sosyal izolasyonun sağlanması' amacıyla karantinaya alındı.

Sivas'ta 1 köy karantinaya alındı
01.09.2020 17:02 | Son Güncelleme: 01.09.2020 17:06

SİVAS'ın Gürün ilçesine bağlı Kaynarca köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'sosyal izolasyonun sağlanması' amacıyla karantinaya alındı.

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Gürün ilçesi Kaynarca köyü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca karantinaya alınarak, köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır" denildi. Kaynarca köyü ile birlikte kentte karantina uygulanan köy sayısı 4 oldu. Karantinaya alınan köylerde yaşayan vatandaşların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanıyor.


Kaynak: DHA

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