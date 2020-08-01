Sivas'ta 1 köy karantinaya alındı
Sivas'ın Divriği ilçesinde 1 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
01.08.2020 08:57 | Son Güncelleme: 01.08.2020 09:01
Sivas'ın Divriği ilçesinde 1 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Divriği ilçesi Çiğdemli köyünün İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı bildirildi.
Açıklamada, karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi.
Kaynak: AA