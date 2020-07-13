Sivas'ta 1 köy karantinaya alındı
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 1 köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
13.07.2020 15:01 | Son Güncelleme: 13.07.2020 15:24
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 1 köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Yıldızeli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Geynik köyünün, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı bildirildi.
Uygulanacak 14 günlük karantina süresince köye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi.
Kaynak: AA