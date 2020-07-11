Sivas'ta 1 köy karantinaya alındı
Sivas'ın Zara ilçesinde 1 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
11.07.2020 00:39 | Son Güncelleme: 11.07.2020 00:59
Sivas'ın Zara ilçesinde 1 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Zara ilçesi Gühertaş köyünün İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı bildirildi.
Karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi.
Kaynak: AA