Sivas'ta 1 köy daha karantinaya alındı
SİVAS'ın Doğanşar ilçesine bağlı Yavşancık köyü, sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla 14 gün boyunca karantinaya alındı.
03.08.2020 22:33 | Son Güncelleme: 03.08.2020 22:51
SİVAS'ın Doğanşar ilçesine bağlı Yavşancık köyü, sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla 14 gün boyunca karantinaya alındı.
Doğanşar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemize bağlı Yavşancık köyünde koronavirüs salgını nedeniyle 14 gün boyunca karantina uygulamasına geçilmiştir. Köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır" denildi.Kent genelinde karantinaya alınan köy sayısı 8'e yükseldi.
Kaynak: DHA