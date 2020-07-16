Sivas'ta 1 köy daha karantinaya alındı
SİVAS'ın Zara ilçesine bağlı Akören köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
16.07.2020 21:18 | Son Güncelleme: 16.07.2020 21:22
SİVAS'ın Zara ilçesine bağlı Akören köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz Zara ilçesi Akören köyü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca karantinaya alınarak köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır" denildi. Karantinaya alınan köydeki vatandaşların ihtiyaçlarını ise Vefa Sosyal Destek ekiplerinin karşılayacağı belirtildi. Kent genelinde normalleşme süreciyle birlikte karantinaya alınan köy sayısı ise 5'e yükseldi.
Kaynak: DHA