Sivas'ta 1 kişi Covid-19'u 12 kişiye bulaştırdı

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas'ta bugüne kadar korona virüs şüphesiyle tedavi gören 11 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirtip, Gölova ilçesinde 1 kişinin Covid-19'u 12 kişiye yaydığını söyledi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas'ta bugüne kadar korona virüs şüphesiyle tedavi gören 11 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirtip, Gölova ilçesinde 1 kişinin Covid-19'u 12 kişiye yaydığını söyledi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, korona virüs tedbirleri nedeniyle gündeme dair basın toplantısını video konferans yöntemiyle gerçekleştirdi. Kentte görevli basın mensuplarının katıldığı toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ayhan, korona virüs nedeniyle kentte alınan tedbirler ve gelinen nokta hakkında rakamsal bilgiler verdi.

Sivas genelinde 3 gündür, kent merkezinde ise 8 gündür pozitif vakaya rastlanılmadığını belirten Ayhan, "Korona salgınıyla mücadelede köylerin karantina alınmasının faydası görüldü. Covid- 19 vakaları İstanbul'dan Sivas'a gelen vatandaşlarda görüldü. Karantina altına alınan 25 köyde 3 Bin 77 kişi yaşıyordu. Bu köylerde yaklaşık 100 Covid-19 vakasına rastlanıldı. Sivas il genelinde 3 gündür, kent merkezinde ise son 8 gündür Covid-19 vakası görülmüyor. Vefa Sosyal Destek Grubu Bin 899 kişi ile il genelinde vatandaşların yardımlarına koşuyor. Korona salgının ortaya çıkmasından günümüze kadar Vefa Sosyal Destek hattına yaklaşık 160 Bin çağrı geldi. Bu çağrılardan 52 Bin 686 tanesi yerine getirildi" dedi.

1 kişi 12 kişiye bulaştırdı

Gölova ilçesi Boğazköy'de 1 vatandaşın 12 kişiye Covid-19'u bulaştırdığını belirten Vali Ayhan, "Valiliğimiz, belediyemiz ve eczaneler aracılığıyla il genelinde toplam 1 milyon 374 bin adet maske dağıtımı gerçekleşti. Sivas'ta yaklaşık 30 sağlık çalışanı Covid-19 şüphesiyle tedavi gördü. Korona şüphesiyle tedavi gören vatandaşların yüzde 65 taburcu oldu. Hastanede tedavi gören vatandaşların sayısı 20'lere düştü. Gölova ilçesi Boğazköy'de 1 vatandaş 12 kişiye hastalığı bulaştırdı. Korona ortaya çıkmasından günümüze kadar 5 bin Covid-19 testi yapılırken günlük ortalama 150 test yapılıyor. Covid-19 tedavisi gören 11 vatandaş hayatını kaybetti. Ölen vatandaşların yaş ortalaması 70. Hastalığa yakalanan 5 yaşında çocuğumuz dahi oldu" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA