Sivas'ta 1 ayda 716 konut satıldı
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Sivas'ta 1 ayda 716 konut satıldı

Sivas'ta 1 ayda 716 konut satıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 Temmuz ayında satılan konut sayılarına ilişkin istatistiki verileri paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 Temmuz ayında satılan konut sayılarına ilişkin istatistiki verileri paylaştı.

Verilere göre 2020 Temmuz ayında bin 652 konutun satıldığı Sivas'ta bu yılın aynı ayında satılan konut sayısı yüzde 56,66 oranında azalarak 716'ya geriledi. Sivas'ta satılan 716 konutun 98'ini ipotekli satışlar, 618'ini de diğer satışlar grubu oluşturdu.

TÜİK; ilk satış, ikinci el satış ayrıntısına göre konut satışlarını da paylaştı. Sivas'ta bu yılın Temmuz ayında satılan konutların 213'ünü ilk satış, 503'ünü ise ikinci el satış oluşturdu.

TÜİK verilerine göre 2020'nin Ocak-Temmuz ayları arasında 5 bin 783 konutun satıldığı Sivas'ta 2021'in aynı döneminde 3 bin 782 konut satılabildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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