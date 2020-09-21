Sivas'ta 1,5 kilogram esrar ele geçirildi Sivas'ın Gürün ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 1 kilo 515 gram esrar ele geçirildi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 1 kilo 515 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Gürün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazyurdu Mahallesi'nde iki adrese düzenledikleri operasyonda 1 kilo 515 gram esrar buldu.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer