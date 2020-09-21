Sivas'ta 1,5 kilogram esrar ele geçirildi
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Sivas'ta 1,5 kilogram esrar ele geçirildi

Sivas'ın Gürün ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 1 kilo 515 gram esrar ele geçirildi.

Sivas'ta 1,5 kilogram esrar ele geçirildi
21.09.2020 16:03 | Son Güncelleme: 21.09.2020 16:03

Sivas'ın Gürün ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 1 kilo 515 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Gürün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazyurdu Mahallesi'nde iki adrese düzenledikleri operasyonda 1 kilo 515 gram esrar buldu.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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