Sivas'ta 09.05'te hayat durdu

Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılında Sivas'ta 09.05'te hayat durdu.

Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılında Sivas'ta 09.05'te hayat durdu.

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen anma törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugayı Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Anma programı anıta çelenk sunulması ile başladı. Anıta çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenler çalınarak, saygı duruşunda bulunuldu. Tören alanına yakın noktadan geçen araç sürücüleri de saygı duruşuna katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından göndere çekilen bayraklar yarıya indirildi.

Anma töreninin ardından Vali Salih Ayhan ve protokol üyelerinin katılımıyla Atatürk ve Kongre müzesinde Atatürk Konulu Resim Sergisi'nin açılışı yapıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı