Sivas'ta 09.05'te Hayat Durdu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 80. yıldönümü nedeniyle Sivas'ta tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen anma törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, AK Parti Sivas milletvekilleri Mehmet Habip Soluk, Semiha Ekinci, Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Anıta çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenler çalınarak saygı duruşunda bulunuldu. Tören alanına yakın noktadan geçen araç sürücüleri de saygı duruşuna katıldı. Kent meydanında bulunan vatandaşların da saygı duruşuna eşlik ettiği görüldü. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından göndere çekilen bayraklar, yarıya indirildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan ise burada günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaparak şeref defterini imzaladı. Lig maçı için Sivas'a gelen Beşiktaş'ın alt yapı oyuncuları da anma törenine katılarak saygı duruşunda bulundu. - SİVAS