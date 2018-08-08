Sivas'ta '08.08.2018' Çılgınlığı

Sivas'ta özel olması için nikah tarihi olarak '08.08.2018'i seçen çiftler nikah salonunda yoğunluk oluşturdu, 100 çiftin nikahı kıyıldı.

Çiftler, evlilik tarihlerinin akılda kalıcı olması ve daha kolay hatırlanır olması için '8' rakamının yan yana geldiği '08.08.2018' tarihini seçti. Çiftler, aylar öncesinden bu özel günde evlenebilmek için Sivas Belediyesi Nikah Salonu'na başvuruda bulundu ve 100 çiftin başvurusu kabul edildi. Normalde hafta sonlarında yoğunluk yaşanan nikah salonu, hafta içinde en yoğun günlerinden birini yaşadı. 100 çift, nikahlarının kıyılması için nikah salonunda sıraya girdi. Çiftler, art arda yapılan nikah törenleriyle evlendi. Evlenen çiftler büyük mutluluk yaşadı. Nur-Enser Çinko çifti de bu özel günde mutluluğa 'evet' dedi. Nur Çinko,"Bugün 08.08.2018 üç tarihi birleştirdik. Bu bizim için en önemli gündü. Nikahımızı bugüne özel bir tarih olarak istedik. Bugün bizim içinde hayatımızın dönemi noktası olan nikah tarihimizin gün olarak 08.08.2018 olmasını özel seçtik." dedi. Enser Çinko ise, "Güzel bir anı olmasını istedik. Zaten senede bir kez gelen bir gün biz de onu araya sıkıştırdı. Tarihi fırsatı kaçırmadık. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Evlilik tarihlerini unutulmaz bir gün olması için bugünü tercih ettiklerini ifade eden Sevde ve Bilal Özcan çifti de çok mutlu olduklarını söylediler. - SİVAS