Sivas'ta 07.07.2017'de 97 Çift Evlendi

Sivas'ta evlilik günlerini özel bir tarihle taçlandırmak isteyen çiftler, "07.07.2017" tarihinde evlenmek için sıraya girdi.



Aylar öncesinden Sivas Belediyesi Nikah Salonu'ndan gün alan çiftler, nikahını, Nikah Dairesi Müdürü Muzaffer Güner'e kıydırdı.



Sivas'ta bu özel günde 97 çiftin nikahının kıyıldığı öğrenildi.



Mücahit Kocaağ ile nikah kıydıran Şeyma Nur Kocaağ, mutluluklarını bu özel günle taçlandırdıklarını belirterek, "Böyle özel bir günde nikahımızın kıyılmasına vesile olanlara teşekkür ediyorum." dedi.