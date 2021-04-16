Suyu 25 metre çekilen Serpincik Göleti, son yağışlarla doldu
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Suyu 25 metre çekilen Serpincik Göleti, son yağışlarla doldu

Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI - Haberler | Güncel

SİVAS'ta, kent merkezi yakınlarında bulunan ve geçen yıl azalan yağışlar nedeniyle suyu kıyıdan 25 metre çekilen Serpincik Göleti, son yağışlarla yeniden doldu.

SİVAS'ta, kent merkezi yakınlarında bulunan ve geçen yıl azalan yağışlar nedeniyle suyu kıyıdan 25 metre çekilen Serpincik Göleti, son yağışlarla yeniden doldu. Gölet, dronla havadan görüntülendi. 

Karşıyaka Mahallesi yakınlarında bulunan, dört mevsim ayrı güzelliğe sahip Serpincik Göleti'nde geçen yıl kuraklık nedeniyle su seviyesi, aralık ayında kıyıdan 25 metre çekildi. Kış mevsiminde yağan kar ve son günlerde etkili olan yağmurlarla gölet, yeniden doldu. Çekilme döneminde ortaya çıkan göletteki ağaç köklerinin tekrar su altında kaldığı görüldü. Göletin son hali, dronla havadan görüntülendi. 

'SU SEVİYESİ İLK DEFA BU KADAR ÇIKIYOR'Zaman zaman göl kenarına gelerek vakit geçirdiğini söyleyen Yasin Kanat (21), "Kuraklığın olduğu dönemlerde su bir hayli azalmıştı. Ancak şimdi baktığımızda su seviyesinin yükseldiğini görebiliyoruz. Hatta uzun bir zamandır Serpincik Göleti'ni bu derece dolu olarak görmedim, diyebilirim. Son zamanlarda su seviyesi ilk defa bu kadar yükseklere çıkıyor" dedi. 

Ziya Hakyılmaz (20) ise "Burası ara sıra arkadaşlarımızla birlikte geldiğimiz bir yer. Yağışlardan sonra Serpincik Göleti'ndeki su seviyesinin eskiye nazaran daha fazla dolduğunu görebiliyorum. Bir ara suyun çekildiği kısımlarında yürüyebiliyorduk. Ancak şu an baktığımızda sınıra kadar su dolduğunu görebiliyoruz. Su, buradan metrelerce daha ilerideydi" diye konuştu.


Suyu 25 metre çekilen Serpincik Göleti, son yağışlarla doldu
Suyu 25 metre çekilen Serpincik Göleti, son yağışlarla doldu
Suyu 25 metre çekilen Serpincik Göleti, son yağışlarla doldu
Suyu 25 metre çekilen Serpincik Göleti, son yağışlarla doldu
Suyu 25 metre çekilen Serpincik Göleti, son yağışlarla doldu
Suyu 25 metre çekilen Serpincik Göleti, son yağışlarla doldu
Suyu 25 metre çekilen Serpincik Göleti, son yağışlarla doldu
Suyu 25 metre çekilen Serpincik Göleti, son yağışlarla doldu
Suyu 25 metre çekilen Serpincik Göleti, son yağışlarla doldu
Suyu 25 metre çekilen Serpincik Göleti, son yağışlarla doldu
Suyu 25 metre çekilen Serpincik Göleti, son yağışlarla doldu
Suyu 25 metre çekilen Serpincik Göleti, son yağışlarla doldu
Suyu 25 metre çekilen Serpincik Göleti, son yağışlarla doldu
Suyu 25 metre çekilen Serpincik Göleti, son yağışlarla doldu
Suyu 25 metre çekilen Serpincik Göleti, son yağışlarla doldu
Suyu 25 metre çekilen Serpincik Göleti, son yağışlarla doldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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