Sivas Suşehri'nde 3 Vaşak Aynı Anda Görüntülendi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaşayan Sinan Uysal, nesli tükenme tehlikesi altında ve koruma kararı bulunan vaşaklardan 3'ünü aynı anda görüntüledi.İlçede taşımalı eğitim gören öğrencilerin içinde bulunduğu minibüsle Suşehri-Sivas karayolu üzerinde seyir halinde olan Sinan Uysal, Çokrak Tüneli mevkisinde kediye benzeyen hayvanlar gördü. Durup cep telefonu ile hayvanları görüntüledi. Araçtaki çocuklarının da kedi ve kaplana benzettikleri hayvanlar için yaptıkları ilginç yorumlar görüntülere yansıdı. Vaşaklardan birisinin yamaçta gezinti yaptığı, yavru oldukları sanılan diğer ikisinin ise karayolunda sağa sola koştukları görüldü. Uysal, çektiği görüntüleri ilçede izlettiği arkadaşlarından hayvanların nesli tükenmekte olan vaşak türü olduğunu öğrendi. Uysal, Nesli tükenmekte olan bir hayvan türünü görüntülemekten mutluluk duydum. Gerçekten çok güzellerdi dedi.