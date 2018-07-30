Sivas Suriyeli Ailenin Kaldığı Dairede Çıkan Yangın Korkuttu Hd

Sivas'ta Suriyeli ailenin yaşadığı bir apartmanın 5'inci katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, saat 09.00 sıralarında Çarşıbaşı Mahallesi, Afyon Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın en üst katılma meydana geldi. İçinde Suriyeli bir ailenin kaldığı öğrenilen dairede bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın esnasında içeride bulunan Suriyeli Nur Taba ile 3 yaşlarındaki iki çocuğu panikle dışarıya çıktı. Dumanları gören çevredekiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Sivas Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen anne Nur Taba olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi. Yangından yara almadan kurtulan ve isimleri öğrenilemeyen iki Suriyeli çocuğa ise çevredeki vatandaşlar simit ve su vererek ilgi gösterdi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.