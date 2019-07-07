Sivas Süper Enduro Festivali nefes kesti

Sivas Kongresinin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında ilk defa gerçekleştirilen "100. Yıl Sivas Süper Enduro Festivali" izleyenlerin nefesini kesti.

Sivas Valiliği, Türkiye Motor Sporları Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde Sivas'ta "Sivas Süper Enduro Festivali" gerçekleştirildi. Merakum mevki Trap Poligonu karşısında gerçekleştirilen etkinliğe 9 ilden 60 sporcu katıldı. Çok sayıda motor severin de katıldığı festivali Sivas Valisi Salih Ayhan'da izledi. Yarışmada 60 sporcu kendileri için oluşturulan zorlu parkurda birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Zorlu parkurları tek tek atlatan sporcular izleyenlerden büyük beğeni topladı. Yarışta ilk üçe giren sporculara Sivas Valisi Salih Ayhan kupalarını takdim etti.

Öte yandan festivalde bir sporcunun ise motorundan düşmesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Yere kötü bir şekilde düşen sporcunun bileğinin çatladığı öğrenildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan burada yaptığı konuşmada 2019 yılının Sivas Kongresinin 100. Yılı olduğunu belirterek, "Sivas Kongresinin 100. Yılı birçok etkinliklerle kutluyoruz. Gençlere yönelik çok güzel programlarımız var. Birçok spor dalını ilimizle tanıştırmış olduk. İlk defa enduro festivali gerçekleştirdik. Birçok ilden 60'a yakın sporcu geldi. Yüzlerce seyirci geldi. İlimizin de spor alt yapısını görmüş oluyoruz. İyi bir alt yapımızın olduğunu fark ettik. "dedi.

Vatandaşlar ise böyle bir sporun Sivas'ta gerçekleştirilmesinden memnun olduklarını dile getirdi. - SİVAS

Kaynak: İHA