Sivas Su Parkına Kavuşuyor

Sivas'ta belediye tarafından Sıcak Çermik Kaplıcaları'nda yaptırılan Aquapark Yaşam ve Spor Merkezi, 18 Ocak'ta açılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, erkek ve kadın olmak üzere iki ayrı tesisi tek çatı altında birleştiren proje çalışmalarını yerinde inceledi.

Aquapark Yaşam ve Spor Merkezinin tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Aydın, "Sivas'ta belki de İç Anadolu'da en büyük tesislerden bir tanesi. Tesiste son rötuşlar yapılıyor. Özellikle aquapark, çocuk oyun parkları hepsi birinde tamamlanmış, ikincisinde devam ediyor. Hedefimiz en azından birini 15 tatile kadar yani 18 Ocak'a kadar tamamlamak ve burayı vatandaşlarımızın kullanımına sunmak." ifadelerini kullandı.

Projenin her yaşa hitap eden bir yatırım olduğunu vurgulayan Aydın, "Sıcak Çermik Sivas turizmine çok ciddi katkı sunacak. Sivas'ın sosyal yaşamına katkı sunacak büyük bir yatırım, önemli bir yatırım. Tabi sezon itibariyle son kısımları bizi zorluyor ama birkaç gün içinde inşallah iç kısımları ısıtarak o çalışma ortamını da oluşturacağız. Kalan kısımda arkadaşlarımın özveriyle çalışacaklarını düşünüyorum. Hedeflediğimiz tarihe burayı yetiştireceğiz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA