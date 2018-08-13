Sivas Su Parkına Kavuşuyor

Sivas'ta yaptırılan Aquapark Yaşam ve Spor Merkezi, Sıcak Çermik'te yükseliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas Belediyesi tarafından 15 bin metrekare olarak projelendirilen kompleks, bay ve bayan olmak üzere iki ayrı tesisten oluşacak.

Proje içerisinde yüzme havuzları, fin hamamı, sauna, tuz odası, su kaydırakları ve su oyunlarının bulunduğu alanlar yer alacak. Çocuk oyun alanlarının da yapılacağı tesiste, otopark, kafeterya ve restoran hizmetleri de verilecek.

İnşaatı hızla yükselen Aquapark Yaşam ve Spor Merkezi'nde kaydıraklar yerleştirilmeye başlandı.

Yakın zamanda tamamlanması planlanan projeyle Sivas termal turizm alanında dev bir yatırımla yepyeni bir eğlence merkezine kavuşmuş olacak.