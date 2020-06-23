SİVAS Su borusu patladı, arazi ve evlerin bahçelerini su bastı
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SİVAS Su borusu patladı, arazi ve evlerin bahçelerini su bastı

Su borusu patladı, arazi ve evlerin bahçelerini su bastıSİVAS'ın Hafik ilçesinde, su borusunun patlaması nedeniyle bazı evlerin bahçeleri ve tarım arazileri, sular altında kaldı.

23.06.2020 17:30 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:44

Su borusu patladı, arazi ve evlerin bahçelerini su bastı

SİVAS'ın Hafik ilçesinde, su borusunun patlaması nedeniyle bazı evlerin bahçeleri ve tarım arazileri, sular altında kaldı.

Olay, ilçe merkezindeki Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Devlet Su İşleri'ne ait ana hat su borusunda gece saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamayla su borusundan akan tonlarca su, çevredeki evlerin bahçelerini ve tarım arazilerini sular altında bıraktı. Su basan tarım arazilerinde hasar oluştu. Bölgede yaşayanlar, suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Arızanın giderilmesi için ekipler, çalışma başlattı.

SİVAS Su borusu patladı, arazi ve evlerin bahçelerini su bastı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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