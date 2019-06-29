"Sivas, sporcu fabrikası olma yolunda"

Sivas'ta İl Spor Merkezleri açılışı ve "2023 Gençlik Spor Vizyonu'nun" açıklandığı program, 4 Eylül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesindeki programa, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş ile il protokolü katıldı.

Sayısı artan, gelişen, yenilenen tesisler ve teknik donanımlarla sporda en iyi illerden birisi olmak istediklerini belirten Vali Salih Ayhan, "Spor Sivas Projesi kapsamında bir dönem boyunca 65 bin öğrenciye ulaştık. Yaz döneminde de projemiz sürecek. Çocukların ve gençlerin yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve küçük yaşlarda gençlerimize spor kültürünü yerleştirmek amacıyla İl Spor Merkezlerinin açılışını gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Programda 2023 Gençlik Spor Vizyonu'ndan da bahseden Ayhan, şunları kaydetti:

"Özellikle Gençlik Merkezleri ve KYK bünyesinde çok önemli projeler hayata geçecek. Sivas'ı 'Spor Şehri' yapmak istiyoruz. 'Sporcu Fabrikası', 'Sporcu Eğitim ve Kamp Merkezi', 'Amatör Evi' gibi Sivas'ı cazibe merkezi kılacak çok büyük hazırlıklarımız var. Ayrıca ilimizin bir turnuvalar ve şampiyonalar şehri olması için çalışıyoruz. Proje kapsamında yapılacak çalışmaların ardından ilimizden iyi sporcular çıkacak. Yetiştirdiğimiz sporcular dünyanın her yerinde bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşımızı okumanın gururunu bizlere yaşatacaktır."

Programda Vali Ayhan ve il protokolü, Gençler Halter Dünya Şampiyonu Caner Toptaş'ı, 4. Uluslararası Açık Kick Boks Avrupa Kupası Şampiyonu Talha Emir Buldu'yu, Balkan Gençler Judo Şampiyonası 2'ncisi Nurdan Almalı'yı ve 24. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası 3'üncüsü Muhammet Arif Kaya'yı ödüllendirdi.

Kaynak: AA